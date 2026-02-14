Pubblicità
49 minuti ago
Polizia Locale, sequestrate dosi di marijuana nascosta nel Parco XXII Aprile

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
Un controllo della Polizia locale ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno del parco XXII Aprile, in seguito a svariate segnalazioni giunte al Comando di via Galilei. Nella tarda mattinata di ieri martedì 10 febbraio, gli agenti sono intervenuti con l’unità cinofila nell’area verde e nella zona sgambamento cani di viale Gramsci, dove erano state segnalate presenze sospette di giovani che stazionavano sulle panchine in diversi momenti della giornata.
Nessuno dei giovani era presente al momento del controllo. Durante la perlustrazione, il cane antidroga ha individuato sotto un cespuglio, nascosto tra le foglie, un sacchetto contenente otto dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi, già suddivise e pronte per la vendita.
La sostanza è stata recuperata e sequestrata.

L’intervento rientra nell’attività di presidio del territorio svolta anche sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni dei cittadini. Il parco XXII Aprile continuerà a essere oggetto di controlli periodici, anche con l’ausilio dell’unità cinofila: l’obiettivo è garantire sicurezza e piena fruibilità dell’area verde da parte di famiglie, bambini e residenti.

 

 

 

(14 febbraio 2026)

