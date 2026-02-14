Il 17 febbraio Paolo Lanzotti alla Biblioteca Giardino

Martedì grasso, 17 febbraio, alle 17.45, la biblioteca Giardino di via Curie 22/a si immerge nelle atmosfere del Carnevale con un appuntamento che mette insieme mistero, storia e letteratura. All’interno della rassegna “Non c’è Carnevale senza maschere. Pomeriggi di supereroi, giochi, misteri”, lo scrittore Paolo Lanzotti incontra il pubblico per presentare il suo ultimo romanzo, “L’enigma della maschera” (Tre60 2025), e per dedicare uno spazio anche alla sua più recente pubblicazione in edizione tascabile, “Il circolo dei congiurati” (Tea 2025).

La scena si apre a Venezia, nel 1754. Tra calli e palazzi, nel cuore della Serenissima, una figura misteriosa si aggira in maschera e pone domande scomode su un omicidio. Chi si nasconde dietro quel volto celato? È da questo interrogativo che prende avvio “L’enigma della maschera”, quinto avvincente capitolo della saga di Marco Leon e degli Angeli neri, gli agenti segreti dell’Inquisizione di Stato. Lanzotti conduce il lettore in un intreccio serrato di indagini, potere e ombre, dove la città lagunare diventa protagonista viva, scenario e insieme motore della vicenda. Venezia resta al centro anche de “Il circolo dei congiurati”, ambientato un secolo dopo, in un contesto storico mutato ma non meno inquieto. Qui l’attenzione si sposta su nuove trame e nuovi equilibri, in un romanzo che conferma la capacità dell’autore di muoversi tra ricostruzione storica e tensione narrativa, dando corpo a personaggi complessi e a intrighi che parlano al presente attraverso il passato.

Nato a Venezia e laureato in filosofia all’Università di Padova, Lanzotti è autore di diversi romanzi gialli e libri per ragazzi, costruendo nel tempo un percorso narrativo solido e riconoscibile, in cui la precisione documentaria si fonde con il gusto per il racconto d’azione e per l’enigma. A dialogare con lui è Patrizia Ponzoni, in una conversazione che attraversa le sue pagine, entra nei meccanismi della scrittura e svela retroscena e curiosità legate alla costruzione delle trame e dei personaggi.

Ingresso libero, prenotazione consigliata.

(14 febbraio 2026)

