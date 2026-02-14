Pubblicità
7.7 C
Modena
13.7 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Polizia Locale di Modena in Festa: “Al servizio di tutti”

Gaiaitalia.com Modena - 0
Modena ricorda il patrono San Sebastiano. In occasione della cerimonia, i ringraziamenti di sindaco e assessora Camporota al Corpo [.....]

A Modena è tempo di Fiera di Sant’Antonio

0

UpskillYOUng, il Comune di Modena investe su giovani e lavoro

0

Centinaia di persone a Modena per salutare la fiamma olimpica

0
7 minuti ago
HomeCopertina ModenaIl 17 febbraio Paolo Lanzotti alla Biblioteca Giardino

Il 17 febbraio Paolo Lanzotti alla Biblioteca Giardino

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
In crescita la popolazione di Maranello
Articolo successivo
Polizia Locale, sequestrate dosi di marijuana nascosta nel Parco XXII Aprile

Martedì grasso, 17 febbraio, alle 17.45, la biblioteca Giardino di via Curie 22/a si immerge nelle atmosfere del Carnevale con un appuntamento che mette insieme mistero, storia e letteratura. All’interno della rassegna “Non c’è Carnevale senza maschere. Pomeriggi di supereroi, giochi, misteri”, lo scrittore Paolo Lanzotti incontra il pubblico per presentare il suo ultimo romanzo, “L’enigma della maschera” (Tre60 2025), e per dedicare uno spazio anche alla sua più recente pubblicazione in edizione tascabile, “Il circolo dei congiurati” (Tea 2025).
La scena si apre a Venezia, nel 1754. Tra calli e palazzi, nel cuore della Serenissima, una figura misteriosa si aggira in maschera e pone domande scomode su un omicidio. Chi si nasconde dietro quel volto celato? È da questo interrogativo che prende avvio “L’enigma della maschera”, quinto avvincente capitolo della saga di Marco Leon e degli Angeli neri, gli agenti segreti dell’Inquisizione di Stato. Lanzotti conduce il lettore in un intreccio serrato di indagini, potere e ombre, dove la città lagunare diventa protagonista viva, scenario e insieme motore della vicenda. Venezia resta al centro anche de “Il circolo dei congiurati”, ambientato un secolo dopo, in un contesto storico mutato ma non meno inquieto. Qui l’attenzione si sposta su nuove trame e nuovi equilibri, in un romanzo che conferma la capacità dell’autore di muoversi tra ricostruzione storica e tensione narrativa, dando corpo a personaggi complessi e a intrighi che parlano al presente attraverso il passato.

Nato a Venezia e laureato in filosofia all’Università di Padova, Lanzotti è autore di diversi romanzi gialli e libri per ragazzi, costruendo nel tempo un percorso narrativo solido e riconoscibile, in cui la precisione documentaria si fonde con il gusto per il racconto d’azione e per l’enigma. A dialogare con lui è Patrizia Ponzoni, in una conversazione che attraversa le sue pagine, entra nei meccanismi della scrittura e svela retroscena e curiosità legate alla costruzione delle trame e dei personaggi.

Ingresso libero, prenotazione consigliata.

 

 

 

(14 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
In crescita la popolazione di Maranello
Articolo successivo
Polizia Locale, sequestrate dosi di marijuana nascosta nel Parco XXII Aprile
Modena
cielo coperto
7.7 ° C
9.6 °
7.7 °
100 %
1.9kmh
100 %
Sab
8 °
Dom
12 °
Lun
9 °
Mar
12 °
Mer
10 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata