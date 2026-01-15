A Modena è tempo di Fiera di Sant’Antonio

Sabato 17 gennaio torna l’appuntamento con la tradizionale fiera di Sant’Antonio ad animare il centro storico dalle 8 alle 20. La manifestazione, come per il patrono San Geminiano in programma sabato 31 gennaio, ha il suo cuore in piazza Grande e via Emilia, ma interessa anche via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre, con la presenza di artisti di strada in piazza Matteotti e piazza Mazzini. Per quanto riguarda gli ambulanti, 444 sono i posteggi già assegnati con apposito bando. Come tutti gli anni sarà possibile per gli “spuntisti” occupare uno dei posti liberi o lasciati liberi dai titolari di posteggio.

Come per ogni weekend, saranno inoltre numerose le opportunità di visita in centro storico con musei e monumenti aperti, e visite guidate già programmate. Le informazioni complete su visite, biglietti e modalità di prenotazione sono disponibili sul portale online Visitmodena.it.







