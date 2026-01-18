Pubblicità
A Carpi torna il Carnevale in Piazza. domenica 1 febbraio

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza a Carpi, una grande festa dedicata soprattutto a bambini e bambine con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere, musica e lo sproloquio di Mostardino. Al Carnevale in Piazza partecipano 38 scuole del territorio, dai nidi alle primarie: 26 scuole prenderanno parte alla sfilata mentre la scuola dell’infanzia Berengario sta realizzando un carro allegorico. Altri carri saranno realizzati dall’associazione Bambininfesta e dall’associazione I Giganti.

A dare il via al pomeriggio, alle 14,30, la discesa dalla Torre dell’orologio del Battaglione Estense che con lo spettacolo danzante apre la sfilata che animerà il centro storico fino al tardo pomeriggio. La giornata sarà accompagnata dalla musica e dall’intrattenimento di Radio Bruno con la Strana coppia e dall’animazione di artisti di strada. Naturalmente non potrà mancare Mostardino, la maschera del Carnevale di Carpi, che proporrà il suo sproloquio alle 17.30, dal balcone del Municipio.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo e gli appuntamenti, compreso lo spettacolo serale, confermati.

 

 

(18 gennaio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 


