Le donne incontrano le aziende del territorio: “JOB 4 WOMEN” 

Il Centro per l’impiego di Vignola organizza mercoledì 19 novembre l’iniziativa “JOB 4 WOMEN – Le donne incontrano le aziende del territorio”, un momento di orientamento e incontro diretto tra candidate e imprese locali.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà presso la Biblioteca Auris (Via San Francesco 165) dalle 14.30 alle 18.30, le partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i/le referenti delle aziende del territorio e svolgere colloqui conoscitivi, e di ricevere informazioni dagli operatori e dalle operatrici dei Centri per l’impiego regionali su percorsi di inserimento lavorativo, formazione e politiche attive per l’occupazione femminile.

Patrocinata dal Comune di Vignola e dall’Unione Terre di Castelli, l’iniziativa si inserisce tra le azioni promosse per favorire la parità di genere nel mercato del lavoro e valorizzare il contributo delle donne alla crescita economica e sociale del territorio modenese.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi online.



Le partecipanti sono invitate a portare il proprio curriculum vitae per poter sostenere i colloqui con le aziende presenti. Le imprese interessate ad aderire all’iniziativa, che siano alla ricerca di nuove figure femminili da inserire nel proprio team, possono scrivere a questa email.

(17 novembre 2025)

