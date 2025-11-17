Pubblicità
11.6 C
Modena
19.1 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Sabato 15 novembre un’installazione e un convegno moderato da Patrizio Roversi, per parlare di sostenibilità, transizione ecologica e del Green Deal europeo [.....]

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0

Oltre 2milioni e 400mila euro per strade, verde stradale, segnaletica e barriere stradali

0
11 minuti ago
HomeModena ProvinciaLe donne incontrano le aziende del territorio: “JOB 4 WOMEN” 

Le donne incontrano le aziende del territorio: “JOB 4 WOMEN” 

Gaiaitalia.com Notizie Modena
3
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Giorgio de Chirico a Modena: in mostra fino ad aprile 2026

Il Centro per l’impiego di Vignola organizza mercoledì 19 novembre l’iniziativa “JOB 4 WOMEN – Le donne incontrano le aziende del territorio”, un momento di orientamento e incontro diretto tra candidate e imprese locali.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà presso la Biblioteca Auris (Via San Francesco 165) dalle 14.30 alle 18.30, le partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i/le referenti delle aziende del territorio e svolgere colloqui conoscitivi, e di ricevere informazioni dagli operatori e dalle operatrici dei Centri per l’impiego regionali su percorsi di inserimento lavorativo, formazione e politiche attive per l’occupazione femminile.

Patrocinata dal Comune di Vignola e dall’Unione Terre di Castelli, l’iniziativa si inserisce tra le azioni promosse per favorire la parità di genere nel mercato del lavoro e valorizzare il contributo delle donne alla crescita economica e sociale del territorio modenese. 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi online. 
 

Le partecipanti sono invitate a portare il proprio curriculum vitae per poter sostenere i colloqui con le aziende presenti. Le imprese interessate ad aderire all’iniziativa, che siano alla ricerca di nuove figure femminili da inserire nel proprio team, possono scrivere a questa email.

 

 

 

(17 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Giorgio de Chirico a Modena: in mostra fino ad aprile 2026
Modena
nubi sparse
11.6 ° C
11.9 °
11.6 °
100 %
1.1kmh
55 %
Lun
12 °
Mar
9 °
Mer
7 °
Gio
10 °
Ven
7 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata