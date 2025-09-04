A Carpi Masterclass con Pupi Avati

Masterclass con Pupi Avati sui mestieri del cinema tra aneddoti e insegnamenti per un’intervista al grande regista. Moderano l’incontro Pierluigi Senatore e il regista Paolo Di Nita.
A seguire “Aspettando il Film”, con l’Assegnazione del Premio Arti del Cinema al Maestro Pupi Avati, conferito a un professionista della settima arte, a nome della città di Carpi, in riconoscimento di inequivocabili meriti non solo cinematografici, ma anche artistici, in quanto appassionato clarinettista jazz. Seguirà la proiezione del film “Ma quando arrivano le ragazze?”.
Appuntamento alle ore 21.00
Arena di Piazzale Re Astolfo
INGRESSO GRATUITO
(4 settembre 2025)
