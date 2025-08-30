Chikyngunya a Carpi, un’ottantina i casi

Tra l’ottantina di casi di Chikungunya in provincia di Modena c’è anche un giovanissimo di 11 anni. Continuano a salire i casi a Carpi, cui si aggiungono altri casi a Modena, San Prospero, Concordia e Soliera.

Rende noto l’Asl di Modena la maggior parte dei casi (67 in tutto) è rappresentata da persone da individui che, anche se punti da una zanzara, non sono più in grado di trasmettere il virus ad altre zanzare e quindi ad altre persone. Proseguiranno fino al 15 settembre i prelievi del sangue e dell’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia.

Il Chikungunya è una malattia virale trasmessa da zanzare Aedes (in particolare A. aegypti e A. albopictus), caratterizzata da febbre acuta e forti dolori articolari che è stata identificata per la prima volta in Tanzania nel 1952, non ha terapia specifica e la cura è solo sintomatica. La prevenzione si basa sul controllo dei vettori e sulla protezione dalle punture di zanzara.

(30 agosto 2025)

