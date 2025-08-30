Pubblicità
Accoltella padre, madre e sorella quindicenne: arrestato

Gaiaitalia.com Notizie Modena
2
di Redazione MO

L’ennesimo dramma famigliare si è consumato a Castelnuovo Rangone, nel Modenese dove per ragioni ancora in fase di accertamento un giovane 22enne avrebbe accoltellato il padre 50enne, la madre 42enne e la sorella 15enne nella loro casa.

Tutti e tre sono ricoverati in Ospedale: l’uomo 50enne all’Ospedale Maggiore di Bologna; la donna 42enne e la 15enne all’ospedale modenese di Baggiovara e si trovano in terapia intensive. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il giovane, di origini pachistane come la sua famiglia, residente da moltissimi anni nel territorio comunale. Proseguono le indagini.

 

 

 

(30 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




