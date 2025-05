L’IIS “A. Carpi” dove trionfano i campioni del riciclo con il Green Game. Giovani da tutta Italia per la Finale Nazionale

Dopo mesi di appassionanti selezioni svoltesi in tutta Italia, il grande giorno è arrivato: si è conclusa con entusiasmo ed emozione la Finale Nazionale del Green Game, il format didattico più innovativo dedicato all’educazione ambientale e alla raccolta differenziata promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.

L’iniziativa, svoltasi lunedì 5 maggio al Palasport “Flaminio” di Rimini, ha visto fare gli onori di casa a Francesca Mattei Assessora del Comune di Rimini con delega al Patto per il Clima e il Lavoro e Politiche giovanili, la quale si è detta entusiasta e profondamente orgogliosa di un evento che valorizza il talento dei giovani, l’eccellenza della formazione e la sinergia tra scuola e istituzioni. Presente al Flaminio anche Roberta Frisoni, Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, che ha voluto portare il proprio saluto istituzionale sottolineando il valore strategico di iniziative come Green Game nel rafforzare il legame tra territorio, innovazione e nuove generazioni. Entrambe le rappresentanti hanno evidenziato l’importanza di creare percorsi concreti per i giovani, promuovendo una formazione di qualità e un dialogo costante tra il mondo scolastico e quello professionale.

Oltre 2200 studenti provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’evento, culminato in un’emozionante sfida a colpi di quiz, tra logica, velocità e preparazione. Sul podio si è classificata al primo posto la classe 2^C dell’I.I.S. “A. Gentileschi” di Carrara (MS) che ha conquistato con merito il titolo di Campioni d’Italia Green Game 2025. A seguire, il secondo posto è andato alla 2^A dell’I.I.S. “Bernalda Ferrandina” di Ferrandina (MT), mentre il terzo gradino è stato occupato dalla 2^F dell’I.I.S. “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti (RE).

Da Modena hanno partecipato, con notevole successo, le classi 2^E e 2^D dell’IIS “A.Meucci” di Carpi, dimostrando grande preparazione ed impegno!

“Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che da dodici anni riesce a trasmettere in modo efficace l’importanza della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, partendo proprio dalla scuola – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Nazionali, promotori del progetto – Il Green Game dimostra che educare alla sostenibilità si può – e si deve – fare con linguaggi nuovi, coinvolgenti e vicini ai giovani. Continueremo a promuovere progetti di educazione ambientale che stimolino consapevolezza e partecipazione, perché solo attraverso l’informazione e il coinvolgimento attivo si possono promuovere comportamenti responsabili e sostenibili”.

Un plauso speciale a tutti gli studenti e docenti, veri protagonisti di questa avventura educativa, che hanno dimostrato competenza, entusiasmo e spirito di squadra, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura del riciclo.

Il format, organizzato da Peaktime, è oggi un punto di riferimento per l’educazione ambientale in Italia, con oltre 350.000 studenti coinvolti in 12 edizioni.

Presenti alla cerimonia finale i formatori ufficiali del Green Game, Alvin Crescini e Stefano Leva.

(9 maggio 2025)

