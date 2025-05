Al Teatro Dadà lo spettacolo “Bello!” chiude la stagione

È un appuntamento di CARNE, il focus di drammaturgia fisica a cura della coreografa Michela Lucenti, a chiudere la stagione di ERT al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia: domenica 11 maggio alle ore 16.00 va in scena Bello!, lo spettacolo creato e diretto da Francesco Sgrò, fondatore della compagnia Fabbrica C e e fra gli ideatori di Cordata F.O.R., un network di promozione del circo contemporaneo.

In scena sei artisti circensi e un attore indagano esperienze collettive e individuali di stupore, cercando di cogliere l’inafferrabilità del concetto di bellezza attraverso il linguaggio del circo contemporaneo, che include non solo numeri acrobatici ma anche danza e teatro.

«Il titolo dello spettacolo è una triplice provocazione – commenta Francesco Sgrò – mette in discussione l’importanza che l’Italia dà al suo patrimonio storico; critica la perdita di sostanza implicita nell’uso smodato dell’aggettivo “bello” (“beautiful” ma anche i suoi equivalenti superlativi come “great” in inglese o “super” in francese); designa il nostro impulso a giudicare come una questione filosofica degna di essere trattata drammaturgicamente.

In breve, questo è solo incidentalmente uno spettacolo sulla bellezza. È uno spettacolo sul potere del circo in costante allerta, alla ricerca, che subordina l’estetica all’etica e intende ridefinire la società con nuovi mezzi».

Bello! solleva alcune domande legate alla banalizzazione della bellezza: lo stile di vita della nostra società ha reso più confusa la linea di demarcazione tra esperienza estetica e ordinaria, quotidiana. Lentamente semplici giudizi di gusto vengono trasformati in valore supremo, arrivando a trovare bello qualsiasi cosa: siamo diventati incapaci di riconoscere la bellezza?

Il circo si pone come linguaggio naturale per affrontare questo tema: da sempre ha dato al brutto il diritto di essere visto, osando mostrare deformità, abusando di tende rosse, ghette dorate, zucchero filato, popcorn, olio combustibile, trucchi oltraggiosi e costumi kitsch. Bello! apre uno spazio in cui si lascia da parte il narcisismo dell’artista di circo e la sua necessità storica di trovare consenso nello spettatore per aprire uno spazio a una voce d’autore capace di rimettere l’umano al centro dell’opera.

«Il circo che voglio fare è esigente – conclude Francesco Sgrò – né teatrale né coreografico, ma aperto a tutte le forme di contaminazione, si affida al potere drammatico e intrinseco del movimento acrobatico. Fa a meno degli apparati (o ne inventa di improbabili). Fa della dinamica di gruppo il materiale stesso dell’opera. Si basa certamente su una tecnicità molto elevata e sulla cura della qualità del movimento, ma anche sulla ricerca di nuovi principi di impegno. Molto fisico, è il pensiero in azione».

Bello!

creazione e direzione Francesco Sgrò

co-creazione e interpretazione Britt Timmermans, Mario Kunzi, Tijs Bastiaens, Camille Guichard, Vittorio Catelli, Antonio Panaro e Giacomo Martini

drammaturgia Jean-Michel Guy

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

(9 maggio 2025)

