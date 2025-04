La via la nuova campagna promozionale “Modena Città dei Festival”

di Redazione Modena

Modena si prepara a irradiare curiosità come epicentro di cultura, spettacolo e intrattenimento con il lancio di una nuova, ambiziosa campagna turistica: “Modena Città dei Festival”. Un marchio identitario pensato per raccontare al grande pubblico l’eccezionale concentrazione di eventi che animano il capoluogo emiliano.

Con una programmazione ricca e diversificata, Modena si conferma così punto di riferimento per il turismo culturale in Italia, ospitando manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale come il Festival della Giustizia Penale, il Motor Valley Fest, Mutina Boica, il Festivalfilosofia, il DIG Festival del Giornalismo d’Inchiesta, lo Smart Life Festival, il Modena BelCanto Festival, il 24 Frame – Future Film Festival e il Modena Via Emili@ Doc Festival, il Learning More Festival solo per citare alcuni tra gli appuntamenti del 2025 e dei primi mesi del 2026.

Per valorizzare questa ricchezza di eventi, l’Amministrazione comunale – Servizio Promozione della città e turismo promuove una strategia di promozione multicanale che integra la televisione nazionale, le piattaforme digitali e la comunicazione sui canali Visit Modena, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione come destinazione turistica di eccellenza.

La campagna – presentata questa mattina, martedì 8 aprile, allo SpazioF di via Emilia Centro 283/C – rappresenta un’evoluzione, in continuità strategica, della precedente campagna televisiva nazionale “In una parola, Modena”, che dal 11 al 21 marzo scorso ha ottenuto un’ampia visibilità su La7, con 41 spot da 15 e 30 secondi, distribuiti nelle fasce orarie di massimo ascolto, raggiungendo oltre 16 milioni di contatti.

Ora, con le iniziative legate a “Modena Città dei Festival”, la città punta a posizionarsi ancor di più come destinazione turistica di eccellenza attraverso una nuova campagna specificatamente dedicata al cartellone dei Festival in città.

Per identificare e promuovere la città in questa direzione, nasce il nuovo brand “Modena Città dei Festival”: una sorta di etichetta, dal design lineare, dinamico e flessibile, concepito per adattarsi alla pluralità di eventi che caratterizzano la città. La grafica del tag consente infatti un utilizzo versatile da parte di ciascun festival, senza alterarne la specifica identità visiva, ma garantendo al contempo un’immediata riconoscibilità del brand territoriale.

Dal 8 al 18 aprile 2025, “Modena Città dei Festival” sarà protagonista di una campagna addressable TV su La7: una campagna personalizzata per il pubblico dell’Emilia-Romagna, con banner interattivi da 15 secondi che occuperanno il 40% dello schermo durante la visione dei programmi. La profilazione geografica del target assicurerà la massima rilevanza per il bacino regionale, mentre la possibilità di interazione diretta con il banner aumenterà il coinvolgimento degli utenti. La campagna punta a generare 300.000 impressions, consolidando ulteriormente il posizionamento della città come destinazione d’elezione per gli eventi culturali.

Per garantire una presenza costante e mirata, da maggio a novembre 2025 saranno attivate inoltre campagne pubblicitarie sulle piattaforme digitali Google e Meta, con una logica evergreen a cui si unisce di volta in volta un approccio verticale per ciascun festival. L’obiettivo è massimizzare la copertura e incentivare le visite alla landing page di VisitModena.it, offrendo agli utenti un accesso diretto alle informazioni sugli eventi in programma. Il target include uomini e donne tra i 25 e i 60 anni, con interessi specifici legati alla cultura e ai grandi eventi.

La strategia si completa infine con attività di comunicazione sui canali digitali proprietari, dal sito ai profili social Visit Modena, che accompagneranno la promozione dei festival da aprile a novembre 2025. Un racconto costante per mantenere vivo l’interesse del pubblico e consolidare l’identità di Modena come hub culturale in costante fermento.

La campagna “Modena Città dei Festival” è promossa dall’Amministrazione comunale – Servizio Promozione della città e turismo, in collaborazione con Modenatur, con il sostegno della Fondazione di Modena e il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna. È stata ideata da Studiowiki e, per la campagna adressable su La7, pianificata da FMedia, entrambe agenzie associate a Una (Aziende della Comunicazione Unite).

Con “Modena Città dei Festival” la città riafferma con forza la propria vocazione culturale e creativa, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza intensa, variegata e di alto livello. Una vera e propria stagione di appuntamenti che trasformano Modena in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e innovazione si incontrano per dar vita a un racconto coinvolgente e inclusivo.

Non sono Festival ma anche un calendario dei principali eventi in città sarà a disposizione dei turisti e dei cittadini nella landing page di Visit Modena dedicata ai Festival.

(8 aprile 2025)

