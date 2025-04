Estate Modenese: Whitemary in concerto ai Giardini Ducali modenesi

Dopo i sold out di Shame nel 2023 e Venerus nel 2024, Arti Vive Festival torna a far battere il cuore di Modena con un nuovo appuntamento a ingresso gratuito: Whitemary arriva ai Giardini Ducali, pronta a trasformare il festival in una vera e propria dancefloor a cielo aperto.

L’artista, tra le voci più dirompenti e riconoscibili della nuova scena elettronica italiana, farà tappa a Modena per presentare “New Bianchini”, il suo ultimo album pubblicato da 42 Records. Un disco esplosivo, “preso male ma con la cassa dritta”, che mescola testi taglienti e profondamente umani con un sound ipnotico, tutto da ballare.

Whitemary – al secolo Biancamaria Scoccia, abruzzese di nascita e romana d’adozione – è un concentrato di creatività e libertà artistica: compone, scrive e produce tutto da sola, con un approccio “do it yourself” autentico, ironico e radicalmente personale. I suoi live sono un’esperienza totalizzante, fatta di beat analogici, voce magnetica a metà tra il parlato e il canto, e un’energia travolgente che conquista chiunque si trovi sotto al palco.

Il suo percorso musicale parte dal jazz, attraversa la canzone d’autore e approda a una techno emotiva e sofisticata, in cui ogni suono è un pezzo di vissuto. Dopo un tour ininterrotto, collaborazioni con artisti come Ditonellapiaga e Bruno Belissimo, e l’iconica apertura a Marco Mengoni al Circo Massimo, Whitemary propone un live ancora più potente, maturo e sorprendente.

L’appuntamento modenese si preannuncia come una serata speciale dove la musica elettronica incontra la poesia urbana, il ritmo incontra il pensiero, e il pubblico è invitato a lasciarsi andare, senza freni.

Arti Vive Festival è organizzato dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori. L’appuntamento del 12 luglio costituirà la data conclusiva della manifestazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Juta Café.

(8 aprile 2025)

