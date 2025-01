Smog, PM10 sotto i limiti: anche a Modena torna la manovra ordinaria

Da sabato 25 gennaio terminano, anche a Modena come in tutta la regione, le misure emergenziali attivate da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. Si ritorna, quindi, alla manovra ordinaria che prevede che nella giornata di sabato le auto possano circolare senza alcuna restrizione.

Il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti, fino ai diesel Euro 5, si applica nuovamente nella domenica ecologica del 26 gennaio.

Nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, non potranno circolare: i veicoli a benzina euro 0, euro 1 ed euro 2; i veicoli diesel euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 (anche se dotati di filtro antiparticolato); veicoli Gpl/benzina o metano/benzina euro 0 (pre euro) ed euro 1; i ciclomotori e i motocicli euro 0 (pre euro) ed euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.

Sempre nell’ambito della manovra ordinaria, rimangono in vigore il divieto di utilizzo di biomasse nei generatori di calore con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle nelle unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento alternativo, e il divieto di effettuare combustioni all’aperto (a eccezione dei barbecue) comprese le operazioni di abbruciamento di residui vegetali.

In vigore anche l’obbligo di mantenere la temperatura di 19 gradi al massimo negli ambienti di vita riscaldati: nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali. Nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali, la temperatura potrà essere al massimo di 17 gradi. Sono esclusi da queste indicazioni, che hanno validità fino al 15 aprile 2025, gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.

Per informazioni ci si può recare all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta: per iscriversi è sufficiente digitare sullo smartphone, che deve avere Telegram già installato, il link diretto; il link si apre direttamente sul canale ed è possibile unirsi al gruppo.

(24 gennaio 2025)

