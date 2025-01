Si gioca insieme con la nuova rassegna del Family Club

Giocare con le parole, con il Carnevale o con avventurosi giochi di ruolo: sempre con l’obiettivo di divertirsi in famiglia incontrando, conoscendo e socializzando con altri nuclei familiari. Al Centro per le famiglie del Comune di Modena si sono aperte le prenotazioni per partecipare alla nuova edizione del Family Club che inizierà il 7 febbraio.

La formula è stata già sperimentata con successo lo scorso anno e ha portato genitori, bambini e ragazzi nei locali di via del Gambero 77 per giocare con giochi da tavolo e non solo, con la guida delle operatrici del Centro per le famiglie e degli operatori di Ludo Labo.

Quest’anno gli incontri in programma, tutti gratuiti e su iscrizione, saranno sei e si svolgeranno nei mesi da febbraio ad aprile, il venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con figli tra i 6 e i 13 anni, mentre la partecipazione ai due pomeriggi con giochi di ruolo, è riservata ai genitori e ai ragazzi dai 10-13 anni.

Il Family club è uno spazio dedicato al gioco in famiglia e tra famiglie, essenziale per la crescita dei bambini, luogo di sfogo e di ricomposizione dei rapporti, occasione di attivazione e acquisizione di competenze e creatività, di scambio d’affetto e, per l’adulto, interessante occasione per osservare i comportamenti dei bambini. Al Family club sono privilegiati i giochi da tavolo e di ruolo, facilitatori di socializzazione, le esperienze di gioco e scoperta all’aria aperta.

In generale i tavoli di gioco saranno sempre composti da genitori e bambini non necessariamente appartenenti allo stesso nucleo familiare e il gioco si svolgerà con l’aiuto dei genitori, accompagnato dagli operatori. I giochi da tavolo saranno gestiti dal personale del Centro per le famiglie, mentre gli appuntamenti con i giochi di ruolo dal laboratorio ludico Ludo Labo. Concluderà l’intero ciclo il “Family Boom”, un’attività finale organizzata insieme alle famiglie.

Per partecipare al primo appuntamento del Family Club, intitolato “Ridere di cuore”, venerdì 7 febbraio dalle ore 17 alle 19, occorre prenotare utilizzando QR di riferimento o link.

Poi si giocherà il 21 febbraio con “Lingue Lunghe. Giochiamo con le parole” (); il 7 marzo a “Giù le maschere! Giochiamo con il Carnevale” (https://forms.gle/xVnV6xeDM2v6Y9py7)

Gli appuntamenti con i giochi di ruolo sono il 21 marzo “Quando mia mamma era un’elfa delle Terre Selvagge!” e venerdì 28 marzo “Quando mio padre era uno stregone del Mondo di Tenebra!” con un’avventura nel gioco di ruolo fantasy Dungeons and Dragons (per iscrizioni qui). Per ulteriori informazioni: Centro per le Famiglie tel. 059 8775846 | centroperlefamiglie@mediandoweb.

(24 ottobre 2025)

