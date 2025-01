“La domenica a teatro” . Il 26 gennaio Kalinka al Teatro Fabbri di Vignola

Nell’ambito della rassegna per famiglie La domenica a teatro, che Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale promuove in collaborazione con Conad, domenica 26 gennaio alle ore 16.30 va in scena al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola lo spettacolo di circo contemporaneo Kalinka. Al termine Conad offre la merenda a tutto il pubblico.

La Compagnia Nando e Maila, nata nel 1997, basa la sua ricerca artistica sulla sperimentazione e sulla commistione di diversi linguaggi: teatro, danza, musica e arti circensi si fondono nei personaggi in scena che ricordano a tratti gli zanni della Commedia dell’Arte oltre che la relazione clownesca fra Bianco e Augusto.

Kalinka è lo spettacolo più longevo della compagnia con un’attività di giro di ben 21 anni: protagonista è una coppia di artisti che ricorda il mondo immaginato e creato da Federico Fellini. Lui è uno sgangherato impresario-presentatore, lei è una primadonna altrettanto maldestra con un passato alle spalle nella grande tradizione circense della Russia sovietica.

Un viaggio nel circo tradizionale, in cui la musica dal vivo si intreccia a gag, acrobazie aeree e giocolerie: fra duetti di fisarmonica e violino e passi di tango, Ferdinando D’Andra e Maila Sparapani si lanciano frecciatine e dispetti, per lasciare poi sempre più spazio alla poesia.

Biglietteria del Teatro Ermanno Fabbri

Via Minghelli 11, Vignola

martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00

059 9120911

teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com

vignola.emiliaromagnateatro.com

(24 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata