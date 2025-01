Lunetta Savino al Teatro Storchi con “La Madre”

Diretta da Marcello Cotugno, Lunetta Savino è in scena dal 23 al 26 gennaio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) al Teatro Storchi di Modena con La madre, il testo dello scrittore, drammaturgo e regista francese Florian Zeller, Premio Oscar nel 2020 per la sceneggiatura del film The Father con protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman. Un delicato spettacolo sul tema della maternità e sulle sue possibili derive patologiche. La partenza del figlio (interpretato da Riccardo Ardolino), ormai adulto, viene vissuta dalla madre, Anna, come un vero e proprio tradimento: la donna si trova a fare i conti non solo con il nido vuoto ma anche con la difficoltà nel recuperare il rapporto con il marito (Andrea Renzi), ormai spento.

Il tono da commedia iniziale strappa più di un sorriso per poi trasformarsi lentamente in un dramma: “Il mondo di Anna è un luogo in cui lei non si riconosce più – precisa Marcello Cotugno – isolata da un ménage familiare che l’ha espulsa. Ma la responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell’aver rinunciato alla vita? Abdicare ai sogni, alle speranze e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio maschio su cui riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore non è forse un cammino che inclina pericolosamente verso la disperazione?”.

Nella mente di Anna la realtà si sdoppia, si moltiplica fino a creare un’unica illusione in cui si alternano piani iperrealistici e onirici: ma è possibile immaginare un risveglio a partire dai ricordi?

La madre di Florian Zeller

con Lunetta Savino

e con Andrea Renzi, Riccardo Ardolino, Chiarastella Sorrentino

regia Marcello Cotugno

scene Luigi Ferrigno

luci Pietro Sperduti

costumi Alessandra Benaduce

produzione Compagnia Moliere

in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri

(20 gennaio 2025)

