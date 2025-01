Una Polizia Locale sempre più preparata e presente

Dalla consistente attività per la sicurezza stradale, con le iniziative di educazione nelle scuole, prevenzione attraverso campagne mirate e repressione anche con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche, al rafforzato impegno per la sicurezza urbana volto, soprattutto, a contrastare fenomeni di degrado e spaccio, così come nuove forme di disagio giovanile: attività queste che vedono la Polizia locale di Modena agire in collaborazione con le Forze dell’ordine. E, a supporto delle attività di contrasto, repressione e indagine, un sistema di videosorveglianza cittadino che conta oggi circa 500 telecamere (a cui se ne aggiungono altre 65 di lettura targhe) e sarà ulteriormente ampliato nel corso del 2025.

“Molteplici sono gli ambiti di intervento della Polizia locale di Modena che vuole essere sempre più una polizia di prossimità con una forte presenza nei Quartieri, a supporto della comunità, in grado di affrontare mutate esigenze sociali, oltre che meglio formato anche per far fronte a eventi critici, e capace di agire in modo integrato con altri settori dell’amministrazione, istituzioni locali e Forze dell’ordine”: afferma l’assessora alla Sicurezza urbana, Polizia locale e Inclusione, Alessandra Camporota, in occasione della festa per il patrono delle polizia locali, San Sebastiano.

Nella mattinata di lunedì 20 gennaio, l’assessora, insieme al sindaco Massimo Mezzetti e alla comandante della Polizia locale Valeria Meloncelli, salutando la rappresentanza di agenti schierati in piazza Grande, ha ringraziato le donne e gli uomini del Corpo per l’impegno svolto a servizio dell’intera comunità modenese.

La mattinata è quindi proseguita con la deposizione di una corona di alloro al Sacrario dei Caduti presso la Ghirlandina, prima della Santa Messa celebrata in Duomo dal monsignor Giuliano Gazzetti.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari. Oltre al presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, erano presenti la prefetta Fabrizia Triolo, la questora Donatella Dosi, il procuratore capo della Repubblica Luca Masini, il comandante dell’Accademia Davide Scalabrin, i comandanti provinciali dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli, del Gruppo Carabinieri Forestali Laura Guerrini, della Guardia di Finanza Gianluca Capecci, della Polizia provinciale Luca Gozzoli, il vice comandante dei Vigili del Fuoco Canio Fastiggi, diversi consiglieri comunali, regionali e deputati modenesi.

(20 gennaio 2025)

