Festival Crossroads, a Modena Eleonora Strino & Claudio Vignali

L’edizione 2025 del festival itinerante Crossroads porterà tre concerti a Modena, proponendo altrettante occasioni di ascolto del miglior jazz italiano. La prima serata, alla Tenda, sarà giovedì 10 aprile (inizio alle ore 21:30) con il duo formato dalla chitarrista e cantante Eleonora Strino e dal pianista Claudio Vignali.

La napoletana Eleonora Strino rinfresca il linguaggio chitarristico modern swing, lavorando finemente sulla sua forza espressiva: temi che sono tali senza dubbi di sorta, fraseggi e strutture improvvisative dalla solida architettura, giri armonici e rilievi dinamici per stabilire un contatto emozionale con l’ascoltatore. Insomma, la più solida tradizione della chitarra jazz trova una nuova interprete dalla musicalità innata (nonché sostenuta da solidi studi ai conservatori di Napoli e Amsterdam). Gli artisti di cui si circonda sono una garanzia sia per il livello qualitativo raggiunto dalla Strino che per il suo bilanciamento tra modernità e tradizione: da Dado Moroni ad Alberto Marsico, Emanuele Cisi e il bassista Greg Cohen (che troviamo al suo fianco in numerose occasioni, compreso il recente disco I Got Strings del 2021, completato dalla presenza di Joey Baron).

Diplomato sia in pianoforte classico che jazz, Claudio Vignali ha collaborato con un’incredibile varietà di artisti: da Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Francesco Bearzatti, Mauro Ottolini, Javier Girotto, Mauro Negri e Maxx Furian a Dave Weckl, Joe Locke, Tiger Okoshi, Rob Mazurek, Gretchen Parlato, Shawnn Monteiro, Lucy Woodward, Eivind Aarset.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena e l’Associazione Culturale Muse.

(4 aprile 2025)

