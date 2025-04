Nicolò dell’Abate e la Sala del Fuoco: una visita guidata

Un soffitto dipinto che racconta storie di antichi scontri in una sala che custodisce la memoria della città. Domenica 6 aprile, alle 18, una speciale visita guidata a Palazzo Comunale di Modena porta i visitatori alla scoperta della Sala del Fuoco, il capolavoro che il pittore modenese Nicolò dell’Abate realizzò nel 1546 per narrare la battaglia di Modena del 43 a.C. e la nascita del II Triumvirato.

La visita offre una piacevole riscoperta delle opere dell’artista rinascimentale. L’appuntamento si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso ed è curato da Ar/s Archeosistemi insieme al servizio comunale Promozione della città e Turismo.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone. Per partecipare è consigliato prenotarsi dal sito Visitmodena o allo Iat di piazza Grande 14.

Il biglietto ha un costo, ma è gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori e si paga il giorno della visita.

La visita guidata si concentrerà in particolare sulla Sala del Fuoco. Nel 1546 Nicolò dell’Abate rappresentò per volere dei Conservatori avvenimenti di storia romana inerenti alla battaglia di Modena del 43 a.C. e alla formazione del II Triumvirato tra Ottaviano, Lepido e Antonio. L’artista modenese lavorò inoltre nella Rocca di Scandiano, nella Rocca Meli Lupi di Soragna, a Busseto e in svariati palazzi bolognesi. Trascorse l’ultimo periodo della sua vita in Francia e morì a Fontainebleau nel 1571.

Le Sale storiche del municipio sono visitabili tutte le domeniche e nei giorni festivi di pomeriggio. I percorsi guidati si svolgono ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.15, con partenze così scaglionate: 15.15, 16, 16.45, 17.30, 18.15. Ogni prima domenica del mese, alle 18 (in sostituzione della visita delle 18.15), vengono organizzati appuntamenti tematici che approfondiscono una sala.

Per maggiori informazioni Ufficio di Informazione Turistica IAT, in Piazza Grande 14, tel. 059 2032660.

(4 aprile 2025)

