Arrestati due spacciatori in via Costrignano a Modena

Giovedì 23 gennaio alle ore 20:30 circa, durante il servizio di controllo straordinario del territorio “Operazione alto impatto” in coordinamento tra Arma dei Carabinieri e Polizia locale, a seguito di numerose segnalazioni per la vendita ed utilizzo di stupefacenti in Via Costrignano la pattuglia si recava in zona notando un’autovettura sospetta, inoltre il veicolo risultava oggetto di furto avvenuto nei giorni scorsi.

All’interno del veicolo erano presenti quattro persone, tutti uomini presumibilmente stranieri, mentre contestualmente si notava un movimento di persone che, avvicinatesi all’autovettura, si scambiavano verosimilmente soldi e sostanze stupefacenti per poi allontanarsi.

Alla luce dei movimenti sospetti l’autovettura veniva fermata dalla pattuglia della Polizia locale. Al momento del fermo del veicolo, il conducente ed il passeggero anteriore si allontanavano repentinamente facendo perdere le loro tracce, mentre gli agenti riuscivano a immobilizzare i due altri passeggeri presenti nei posti posteriori del veicolo, i quali non fornivano spiegazioni plausibili circa la loro presenza a bordo del veicolo rubato. Veniva effettuata la perquisizione a carico delle due persone, a seguito della quale si rinvenivano sostanze stupefacenti quali eroina e Hashish.

L’Unità cinofila della Polizia locale ispezionava l’area, rinvenendo, occultati all’interno di una siepe, due “panetti” di sostanza poi accertata essere Hashish per un peso di quasi due etti.

Gli agenti procedevano all’arresto di un uomo di nazionalità tunisina, di anni 38 anni, per ricettazione in concorso, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nonché inosservanza Norme Stranieri in quanto irregolare sul territorio, mentre per l’altro uomo, anch’egli di nazionalità tunisina, di anni 48, si procedeva a deferirlo all’Autorità giudiziaria a piede libero per i reati di ricettazione in concorso, inosservanza Norme Stranieri in quanto irregolare sul territorio.

Nella mattina di oggi, 24 gennaio 2025, il Giudice per le Indagini preliminari convalidava l’arresto, disponendo altresì a suo carico il divieto di dimora nella provincia di Modena. Il veicolo oggetto di furto veniva restituito nell’immediatezza al legittimo proprietario.

(24 gennaio 2025)

