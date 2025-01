“Giornata della Memoria” a Modena, teatro e musica il 27 gennaio

di Redazione Modena

Le cerimonie per il Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, si aprono, come di consueto, alle 9 nella sede centrale di UniMoRe, in via Università 4, con la deposizione delle corone di alloro presso la lapide che ricorda i docenti e gli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali. Alle 11, nella chiesa di San Carlo, inizia invece la consegna delle Medaglie d’onore ai discendenti degli ex internati nei lager a cui seguirà “Parole della memoria e storia delle parole. Appunti per un lessico del 27 gennaio”, l’incontro rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole superiori con Davide Assael, presidente dell’associazione Lech Lechà.

Il programma delle iniziative organizzate in città dal Comune di Modena con il Comitato per la storia e le memorie del Novecento prosegue nel pomeriggio al Teatro Storchi con un doppio appuntamento dedicato a Primo Levi: alle 17.30, nel Ridotto del Teatro, l’incontro “Parlare con i tedeschi. Primo Levi e un dialogo necessario”, a cura di Fausto Ciuffi, di Fondazione Villa Emma.

Alle 19, Valter Malosti, con Danilo Nigrelli, porta in scena “L’ora del colloquio” letture sceniche dai carteggi tedeschi di Primo Levi con numerose personalità di area tedesca e austriaca tra le quali lo storico austriaco antifascista Herman Langbein, il traduttore Heinz Riedt, l’ingegnere chimico Ferdinand Meyer, conosciuto durante la prigionia ad Auschwitz. La selezione è arricchita da alcuni estratti dal capitolo “Le lettere ai tedeschi”, tratto da “I sommersi e i salvati”, e da un frammento di “La ricerca delle radici”. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata.

Al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, alle 20.30, gli Amici della Musica presentano il “Concerto della memoria e del dialogo” con un repertorio di autori vittime della Shoah morti ad Auschwitz affiancato da nuovi brani del compositore Paolo Marzocchi. Un momento dedicato alla ricorrenza è previsto anche nel corso della seduta del Consiglio comunale in programma nel pomeriggio.

(25 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata