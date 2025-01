Nuove interrogazioni in Consiglio Comunale

Ci sono diverse interrogazioni al centro della seduta del Consiglio comunale di Modena di lunedì 27 gennaio, che prevede un intervento iniziale del presidente Antonio Carpentieri dedicato al cordoglio per la scomparsa del consigliere Vittorio Reggiani e alla Giornata della Memoria. La seduta terminerà alle 18 per permettere ai consiglieri di partecipare alle iniziative serali previste in città.

I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

La seduta inizia alle 15.30 direttamente con l’appello e la trattazione di nove interrogazioni, di cui due del Pd (“Quali conseguenze a Modena dei tagli del Governo sulla scuola pubblica” e “Situazione posti scuola d’infanzia anno scolastico 2025-2026”), due di Spazio democratico (“Parcheggio multipiano comparto ex Consorzio agrario” e “Circolo ricreativo sportivo ex Sefta: chiarimenti manutenzione area e prospettive” presentata insieme al Pd); due di Fratelli d’Italia (“Risultati progetto Bike to work 2021-2023” e “Aumento della presenza di topi e ratti in centro storico”), due di Modena per Modena (“Cumuli di gomme vicino all’Autodromo in località Marzaglia” e “Possibile abbandono di rifiuti”) e, infine, l’istanza di Modena in ascolto “Tempestività nella pubblicazione delle graduatorie di ammissione agli asili nido”.

(25 gennaio 2025)

