Al Teatro Storchi “Nel blu avere tra le braccia tanta felicità”, uno spettacolo di e con Mario Perrotta

Dopo aver indagato il concetto di libertà in Come una specie di vertigine, il progetto della scorsa stagione sull’opera di Italo Calvino, l’attore, autore e regista Mario Perrotta lavora ora sulla felicità con lo spettacolo Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità, in scena in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena venerdì 28 febbraio (ore 20.30) e sabato 1 marzo (19.00), per poi arrivare in altri due teatri ERT: al Dadà di Castelfranco Emilia domenica 2 marzo alle 16.00 e nella Sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole di Bologna dal 4 al 9 marzo (martedì ore 19.00, mercoledì e sabato 21.30, giovedì e venerdì 19.00 e domenica 18.00).

Il nuovo monologo di parole e musica, prodotto da Permar ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, esplora l’idea di felicità ispirandosi alla figura del grande cantautore italiano Domenico Modugno che con la sua voce, corpo, storia e arte ha incarnato meglio di chiunque altro la possibilità di realizzare i propri sogni.

Accompagnato in scena dai musicisti Vanni Crociani (pianoforte, fisarmonica), Massimo Marches (chitarre) e Giuseppe Franchellucci (violoncello), Perrotta riflette su come la felicità oggi sembri non rappresentare più un’aspirazione realistica come ai tempi del boom economico.

Mario Perrotta è autore, attore e regista teatrale, le sue drammaturgie dal forte impatto civile, da lui stesso dirette e interpretate, sono tradotte e messe in scena anche all’estero in diverse lingue e in contesti importanti tra i quali il Festival d’Avignone e il New York Solo Festival (Premio come Migliore drammaturgia straniera nel 2018). Finalista per dodici volte ai Premi Ubu, vince nel 2011, 2013, 2015 e 2022 come interprete, drammaturgo, e regista di progetti articolati con centinaia di artisti coinvolti. Vince anche il Premio Hystrio nel 2008 e nel 2014 come Migliore spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico, e nel 2015 il Premio Nazionale della Critica per il Progetto Ligabue. Riceve, inoltre, riconoscimenti istituzionali quali quelli della Presidenza del Consiglio e della Camera dei Deputati per “l’alto valore civile del testo e per la straordinaria interpretazione” per il progetto Cìncali dedicato all’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

Nel blu

avere tra le braccia tanta felicità

uno spettacolo di e con Mario Perrotta

collaborazione alla regia Paola Roscioli

musiche Domenico Modugno



Teatro Storchi – Modena

28 febbraio e 1 marzo

tel. 059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com



Teatro Dadà – Castelfranco Emilia

2 marzo

tel. 059 927138 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com



Teatro Arena del Sole, Sala Thierry Salmon – Bologna

dal 4 al 9 marzo

tel. 059 927138 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com



(28 gennaio 2025)

