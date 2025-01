Modena tra sport e tradizione con la Corrida di San Geminiano

Passano gli anni ma la Corrida di San Geminiano non perde il suo fascino e si appresta a vivere la sua cinquantunesima edizione, venerdì 31 gennaio, in piena forma, come sempre. Dalle 14.30, l’evento podistico simbolo della festa del Patrono, che unisce sport, cultura e tradizione popolare, ed è organizzato da sempre dalla società sportiva La Fratellanza 1874 tornerà ad animare le vie del centro storico e il percorso che porta fino al Santuario di Cognento per poi far ritorno in città, come da tradizione.

L’edizione 2025 della Corrida di San Geminiano è stata presentata questa mattina, martedì 28 gennaio, a Palazzo comunale, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Maurizio Borsari, e Stefano Ruggeri, presidente e direttore sportivo della Fratellanza; Gianluigi Cozza, responsabile territoriale Retail Modena di Bper Banca; Federico Saetti, Ceo e vice presidente di Opocrin.

Citando Rino Tommasi, un grande dello sport recentemente scomparso, l’assessore Bortolamasi ha affermato che la Corrida è un appuntamento “da circoletto rosso. Non solo per gli sportivi, ma per tutta la città: in una giornata di festa, la Corrida rappresenta la parte migliore dello sport, la partecipazione, l’impegno, la fatica. Abbracciando idealmente tutta Modena”.

La competizione, ideata da Renzo Finelli e Luciano Gigliotti nel 1973 vedrà tra i protagonisti al via i vincitori dell’edizione 2023, gli azzurri Iliass Aouani, delle Fiamme Azzure, ed Elisa Palmero, in forza nell’Esercito. I loro nomi sono già entrati a far parte di un albo d’oro di tutto rispetto, in cui il primo a scrivere il proprio nome fu Giuseppe Cindolo nel 1973, seguito negli anni, tra gli altri, dalle medaglie d’oro olimpiche nella maratona Gelindo Bordin e Stefano Baldini.

Come sempre la partenza della Corrida di San Geminiano è fissata alle 14.30 del 31 gennaio da viale Berengario e l’arrivo sarà situato all’interno del parco Novi Sad. La prova competitiva vedrà gli atleti iscritti affrontare i consueti 13,350 chilometri che li porteranno fino a Cognento per poi fare ritorno in città alle porte del centro storico.

Gli appassionati potranno seguire lo stesso percorso e la stessa distanza della manifestazione competitiva nella Corrisangeminiano; confermata anche la Minicorrida sulla distanza dei tre chilometri. L’appuntamento, come sempre, è organizzato dall’associazione sportiva La Fratellanza 1874 con il patrocinio del Comune e della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e il sostegno di Bper.

Le iscrizioni alla Corrida di San Geminiano, già aperte da tempo, seguono modalità differenti per appassionati e famiglie e per chi partecipa alla gara competitiva, che prevede un massimo di mille iscritti.

In particolare, chi partecipa alla manifestazione non competitiva e alla Minicorrida può iscriversi fino al giorno della gara. La quota di iscrizione è di 7 euro ed è possibile versarla fino a giovedì 30 gennaio presso il campo comunale di atletica leggera di via Piazza 70 (negli uffici, dalle ore 17 alle 19) oppure direttamente venerdì 31, a partire dalle 10, alla segreteria della manifestazione all’interno del PalaMolza. A tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta ufficiale della manifestazione e una particolare confezione di Aceto Balsamico di Modena del Duca. Il ritiro del pacco gara non competitivo sarà allestito in zona arrivo. Chi partecipa alla gara, invece, deve iscriversi entro mercoledì 29 gennaio, online, sulla piattaforma Endu .

Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito della Corrida; si può anche scrivere una email o telefonare al numero 059330098.

(28 gennaio 2025)

