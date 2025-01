Bruxelles chiede a Marco Rubio di partecipare alla conferenza dei ministri degli Esteri UE: nessuna risposta

E’ il sito Politico a rendere noto che il segretario di stato Usa Marco Rubio (quello che Trump prendeva in giro pubblicamente perché sudava copiosamente) è stato invitato da Kaja Kallas all’incontro con i ministri degli Esteri dell’UE per parlare delle nuove relazioni tra UE e amministrazione Trump invitandolo, nello specifico, a “spiegare la visione degli Stati Uniti” sulla politica estera ora che Trump ha dichiarato di volersi impossessare della Groenlandia dove vivono 55mila cittadini europei, e non americani.

Marco Rubio non solo non si è presentato, com’era ovvio, ma nemmeno ha risposto. Neppure da remoto. Da lontano, forse da Marte, un’email del portavoce di Rubio: “Non abbiamo viaggi da annunciare in questo momento”.

Ma dato che i ministri degli Esteri UE si incontrano una volta al mese Kaja Kallas ha detto che ci saranno “altre occasioni” e che è sua volontà “recarsi a Washington al più presto”. Impegni predatori dell’amministrazione Trump permettendo.