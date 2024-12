Il 2 dicembre a Carpi lo scrittore Fabiano Massimi. Appuntamento alle 21.00

Lunedì 2 dicembre lo scrittore modenese Fabiano Massimi sarà all’Auditorium Loria per presentare il suo ultimo libro, Le Furie di Venezia pubblicato nel 2024 dalla casa editrice Longanesi. L’autore dialogherà con Pierluigi Senatore, nell’ambito della rassegna dedicata agli autori del territorio “Il Gusto della Storie”.

In “Le furie di Venezia” Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta nella Venezia del 1934 in piazza San Marco. La piazze è gremita di camicie nere. Tra la folla, anche l’ex commissario di polizia Siegfried Sauer e il suo compare Mutti, che hanno raggiunto la città lagunare per unirsi alla resistenza antifascista. La speranza è di creare un incidente che sventi il pericolo di un’alleanza tra Italia e Germania. Sauer e Mutti incappano però in un mistero di ben altra portata: nella notte, in gran segreto, Mussolini si inoltra in motoscafo nella laguna. I due riescono a seguirlo fino al largo di San Clemente, dove lo vedono attraccare a un pontile buio e poi entrare, accolto da un uomo in camice bianco, nell’edificio principale dell’isola. Un’ora più tardi, il Duce torna al motoscafo e riattraversa la laguna per rientrare ai suoi alloggi, visibilmente scosso.

Sauer e Mutti decidono di indagare e scoprono che sull’isola c’è un manicomio femminile, e che lì è ospitata una paziente misteriosa di nome Ida Dalser. La sua storia ha dell’incredibile: la donna, infatti, sostiene di essere nientemeno che la prima e unica legittima moglie di Benito Mussolini. Chi è veramente Ida Dalser? Una folle? Una bugiarda? O una vittima in possesso di informazioni che metterebbero a rischio il Regime? Sauer e Mutti si renderanno ben presto conto che dietro Ida Dalser e le sue accuse inaudite c’è molto, molto di più. C’è l’inimmaginabile.

L’incontro avrà inizio alle ore 21.00 all’Auditorium Loria. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fabiano Massimi è nato a Modena nel 1977. Laureato in Filosofia tra Bologna e Manchester, dopo aver lavorato come traduttore e consulente per alcune fra le maggiori case editrici italiane, oggi insegna scrittura nel programma universitario della Scuola Holden. Per Longanesi ha pubblicato L’angelo di Monaco (2020), I demoni di Berlino (2021) – due thriller storici tradotti in numerose lingue che gli sono valsi il Premio Asti d’Appello in Italia e il Prix Polar in Francia –, Se esiste un perdono (2023) e Le furie di Venezia (2024).

(1 dicembre 2024)

