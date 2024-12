Grandezze & Meraviglie presenta “Bax: J. S. Bach al Sax. Cronaca di un percorso virtuoso”: sesto incontro de “I Linguaggi delle Arti”

Martedì 3 dicembre alle 18 Grandezze & Meraviglie, in via Ganaceto 40C, propone “Bax: J. S. Bach al Sax. Cronaca di un percorso virtuoso”, sesto incontro a ingresso libero della serie “I Linguaggi delle Arti”. Giovanni Contri e Marco Ferri dell’ensemble di sassofoni Saxofollia raccontano il processo creativo che li ha portati a entrare con coraggio e delicatezza nel mondo musicale di Johann Sebastian Bach.

L’improvvisazione jazzistica e quella della musica barocca condividono una profonda affinità, fondata sulla libertà creativa, l’interazione tra musicisti ma soprattutto su una ferrea e rigorosa applicazione di regole attinenti a una prassi esecutiva ben definita.

Nel jazz l’improvvisazione permette ai musicisti di esplorare le armonie e reinterpretare temi, una pratica simile all’uso del Basso Continuo nel Barocco. In entrambi i casi si richiede una solida conoscenza delle strutture musicali e delle regole stilistiche, oltre alla capacità di esprimere emozioni. Questa convergenza di rigore e libertà espressiva evidenzia l’importanza dell’improvvisazione come mezzo per trasmettere l’essenza della musica.

SAXOFOLLIA è un ensemble cameristico di sassofoni attivo dal 1993, riconosciuto come uno dei più originali nel panorama musicale italiano e vincitore di 8 premi in concorsi nazionali e internazionali. Saxofollia si è esibito in prestigiosi festival e teatri in Italia e all’estero. I membri collaborano con orchestre sinfoniche rinomate e hanno prodotto oltre 20 progetti discografici, con album presenti nelle classifiche internazionali. Recentemente alcuni dei loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart” dei più venduti e ascoltati in paesi come USA, Canada e Giappone.

Il ciclo si tiene in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, l’Università di Modena e Reggio e l’Università di Bologna. Incontro a ingresso gratuito.

Possibilità di prenotazione del posto a sedere tramite canali ufficiali di Grandezze & Meraviglie. Possibilità di seguire in diretta streaming l’incontro tramite profilo Facebook e canale YouTube di Grandezze & Meraviglie. Altre info qui.

(1 dicembre 2024)

