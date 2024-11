Sondaggio Ipsos per il Corriere: vanno su FdI e PD

Il sondaggio Ipsos per il Corriere vede i risultati che vi propone la tabella realizzata appositamente per illustrarlo. Il sondaggio, mensile, si colloca diversamente su alcun punti rispetto a diversi altra. Ad esempio secondo le indicazioni di voto fornite dal sondaggio la Lega (8,7%) sorpassa di nuovo Forza Italia (8,00%) e il M5S dato da molti sondaggisti tra il 10 e l’11, per Ipsos si colloca invece al 13%. Nessun movimento degno di nota per le altre forze.

In calo di tre punti il gradimento del Governo (40% e il 52% di insoddisfatti) e di Giorgia Meloni (37% e il 50% che non gradisce), tre punti in meno in un mese, quasi un punto a settimana.

Tra i leader dei partiti a due cifre Giuseppe Conte scivola di quattro punti al 24,5% sotto Elly Schlein stabile al 29%.

(30 novembre 2024)