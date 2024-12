“Extra Moenia” il nuovo lavoro di Emma Dante al Teatro Storchi

Extra moenia è il nuovo lavoro di Emma Dante che, dopo il recente debutto a Palermo, è atteso dal 5 all’8 dicembre al Teatro Storchi di Modena (giovedì, venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00).

La regista di cinema, opera e prosa, conosciuta e apprezzata anche oltre i confini nazionali, per questo spettacolo ha preso spunto da un saggio di fine corso realizzato nella stagione 2019/2020 con gli allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo di Palermo. Di quella messinscena ha conservato la struttura drammaturgica a quadri e alcuni elementi narrativi per raccontare le miserie della nostra contemporaneità, con le sue guerre, disastri ambientali, odissee dei migranti, violenze di genere, derive sovraniste e soprusi di ogni tipo.

A partire dalle relazioni e dalla quotidianità di una piccola società, un invito a riflettere sul ruolo e sulla maschera che indossiamo quando non ci troviamo fra le pareti domestiche. “Extra moenia” è una locuzione latina che significa infatti “fuori dalle mura”, indica un evento o un’attività svolti fuori dalla sede appropriata e dalla propria residenza.

Senza una trama precisa si susseguono accadimenti legati al presente: lo spettacolo racconta i momenti di una giornata qualsiasi in cui una comunità si sveglia, si prepara ed esce di casa per affrontare il mondo. In scena quattordici attori della compagnia di Emma Dante Sud Costa Occidentale (Verdy Antsiou, Roberto Burgio, Italia Carroccio, Adriano Di Carlo, Angelica Di Pace, Silvia Giuffrè, Gabriele Greco, Francesca Laviosa, David Leone, Giuseppe Marino, Giuditta Perriera, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino) che, con la loro personalità e visione del mondo hanno contribuito alla creazione della performance, delle situazioni e dei personaggi che popolano questa umanità: un ferroviere, la donna ucraina che scappa dai bombardamenti, il migrante che arriva dal Congo, il militare che esalta la guerra, due innamorati che si promettono amore ma lei non si decide a sposarlo, una famiglia religiosa, una donna iraniana, due calciatori del Palermo, lo stupro del branco e il mercato.

Extra moenia

uno spettacolo di Emma Dante

con Verdy Antsiou, Roberto Burgio, Italia Carroccio, Adriano Di Carlo, Angelica Di Pace, Silvia Giuffrè, Gabriele Greco, Francesca Laviosa, David Leone, Giuseppe Marino, Giuditta Perriera, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino



Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15 – Modena

tel. 059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com

(2 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata