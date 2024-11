Elezioni regionali 2024. A Modena affluenza al 50,79%

È stata del 50,79 per cento l’affluenza al voto alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre nei 190 seggi del comune di Modena, con 71.784 elettori rispetto ai 141 mila 524 aventi diritto al voto. I maschi che hanno votato sono stati 34.690, le femmine 37.094 (i valori possono essere soggetti a piccole modifiche a completamento della validazione da parte degli uffici centrali competenti).

Gli elettori che hanno votato nei quattro seggi allestiti per i degenti nei due ospedali modenesi sono stati 180, di cui 100 al Policlinico e 80 a Baggiovara.

I cittadini modenesi che, nelle giornate del 17 e 18 novembre, durante le procedure di voto, si sono recati all’Anagrafe di via Santi per ottenere il duplicato della tessera elettorale sono stati 1.067, mentre quelli che hanno chiesto di rinnovare la carta d’identità sono stati 40. Da gennaio le tessere elettorali rilasciate nel territorio comunale sono state 12.994, di cui oltre 3.700 durante le aperture straordinarie degli uffici anagrafici in occasione delle elezioni europee e comunali di giugno e 1.909 nei giorni di apertura straordinaria in occasione dell’attuale tornata elettorale.

(18 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata