Al Teatro delle Passioni arriva “Arlecchino nel futuro”

Perché un Arlecchino nel futuro?

Autori di una pluriennale ricerca su un teatro d’arte a vocazione popolare, il drammaturgo, regista e pedagogo teatrale Mariano Dammacco e l’attrice Serena Balivo presentano in prima assoluta un nuovo testo originale che traspone la maschera dello zanni in uno scenario distopico, per offrirci con la leggerezza della Commedia dell’Arte una visione sul futuro prossimo dell’umanità che possa essere una lente attraverso la quale guardare la vita di oggi.

La produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale della compagnia Dammacco/Balivo debutta al Teatro delle Passioni di Modena da martedì 10 a domenica 22 dicembre (martedì, mercoledì, venerdì ore 21.00; giovedì e sabato 19.00; domenica 18.00). In scena con Balivo l’attrice Eleonora Ruzza, Mariano Dammacco firma la regia e la drammaturgia in collaborazione con Gerardo Guccini, studioso di teatro già docente di Drammaturgia presso l’Università di Bologna.

Arlecchino nel futuro è una farsa ambientata nel Nord Italia esattamente fra un secolo, nell’anno 2124: una visione popolata da androidi, astronavi, paure e speranze. In questo racconto ipotetico l’umanità non si è estinta, non c’è stata una guerra atomica né un asteroide ha impattato sulla Terra, ma fa molto caldo, e il genere umano è pronto a migrare sulla Luna dove spera di trovare un futuro migliore.

Lo spettacolo nasce con un forte riferimento alle opere di Carlo Goldoni e Plauto in particolare ma raccontando una storia ambientata nel futuro è inevitabilmente nutrito dalla letteratura e della cinematografia fantascientifica, da Tempo fuor di sesto, Noi marziani, Scorrete lacrime disse il poliziotto e La città sostituita di Philip K. Dick, a Blade Runner di Ridley Scott, da Solaris di Andrej Tarkovskij dall’omonimo romanzo di Stanislaw Lem, a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

(17 novembre 2024)

