Due nuovi boschi cittadini. A Modena messa a dimora di 1400 alberi

A Modena nel 2025 verranno realizzati due nuovi boschi con la messa a dimora di circa 1.400 piante, in prevalenza alberi, per la riforestazione di due aree comunali nella zona est di Modena: lungo la tangenziale est e in una zona adiacente al Parco Divisione Acqui.

L’intervento, candidato dall’Amministrazione comunale al bando regionale per la concessione di contributi agli enti pubblici di pianura per interventi di forestazione urbana, è stato ammesso a finanziamento a copertura totale dell’intervento, del valore di circa 40 mila euro.

I lavori, in particolare, consistono nella forestazione urbana su due aree di proprietà pubblica attualmente coltivate a erba medica e hanno l’obiettivo di concorrere alla dotazione di aree boscate per rafforzare il valore ambientale ed ecologico di questa parte della città, impiantando alberi, per oltre il 70 per cento, e arbusti. Con queste piantumazioni si mira inoltre a contribuire positivamente al bilancio della Co2, alla mitigazione dei fenomeni meteo-climatici, favorendo la biodiversità attraverso la creazione di ambienti diversificati e con funzioni di barriera filtrante, oltre che di riduzione dell’inquinamento e di riqualificazione urbana e territoriale.

Le due aree hanno una superficie rispettivamente di 7.300 metri quadrati (quella vicino alla tangenziale est) e di 6.500 metri quadrati (quella tra il parco Divisione Acqui e via Minutara). Le specie, di cui si prevede la messa a dimora nella stagione più indicata per lo sviluppo del bosco, sono autoctone: si tratta di aceri campestri, frassini, pioppi e querce.

(16 novembre 2024)

