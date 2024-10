Quattro interrogazioni per il prossimo consiglio comunale

Il progetto della stazione piccola, la sicurezza idraulica nell’area del Secchia e il trasporto pubblico locale, sono i principali temi al centro di interrogazioni e mozioni della seduta di lunedì 14 del Consiglio comunale di Modena, che non prevede nessuna delibera.

I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

La seduta inizia alle 15 con la trattazione di tre interrogazioni che riguardano: il progetto della stazione piccola (presentata da Modena per Modena), i lavori di miglioramento e messa in sicurezza della cassa di espansione del fiume Secchia (Movimento 5 stelle), i “tagli” delle corse del trasporto pubblico locale (Fratelli d’Italia). Sullo stesso tema, la rimodulazione degli orari dei bus urbani e il coordinamento con gli orari scolastici era prevista anche una quarta interrogazione del gruppo Spazio democratico per la quale è stata chiesta la sola risposta scritta.

Insieme all’interrogazione sul fiume Secchia verrà discussa anche la mozione “Sicurezza idraulica del territorio modenese” presentata da Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, M5s e Modena Civica.

Dopo l’appello, alle 16.30, è prevista la trattazione di altre quattro mozioni: “Istituzione del Garante della terza età” (Forza Italia), “Salario minimo di 9 euro all’ora garantito a chi lavora per il Comune” (Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena Civica) e “Istituzione del servizio di nonno vigile (Fratelli d’Italia) e, infine “Il parlamento approvi la riforma della cittadinanza” (Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, Spazio democratico, M5s e Modena Civica).

(12 ottobre 2024)

