Controlli dei Nas in un bazar etnico

In provincia di Modena, nella zona del Distretto Ceramico, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un bazar etnico. Durante il controllo, sono state individuate 133 confezioni di alimenti per animali da compagnia che risultavano scadute e quindi non conformi alle norme di sicurezza alimentare. Il valore commerciale complessivo degli alimenti sequestrati ammonta a circa 500 euro.

Al legale responsabile dell’attività commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro per la violazione delle norme sanitarie relative alla conservazione e commercializzazione dei prodotti per animali. L’intervento si inserisce nell’ambito delle operazioni dei Carabinieri del N.A.S. volte a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie a tutela del benessere animale.

(12 ottobre 2024)

