Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Confermato Giuliano Barbolini

di Redazione Modena

Il Consiglio Generale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale, riunitosi venerdì 11 ottobre 2024 e composto dai Soci Fondatori Necessari – Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Cesena e Comune di Bologna – e dai Soci Ordinari Sostenitori, nella seduta odierna, dopo aver ringraziato per la collaborazione e i risultati il Consiglio di Amministrazione uscente, ha deliberato all’unanimità per il quadriennio 2024 – 2028 la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori.

Il Teatro Nazionale dell’Emilia-Romagna vede confermato Presidente Giuliano Barbolini alla guida del nuovo CdA composto dai consiglieri: Giacomo Manzoli, Cecilia Dazzi, Daniele Donati, Maria Grazia Scacchetti, Maurizia Gherardi, Francesco Gilioli.

Per quanto attiene al Collegio dei Revisori, il nuovo Presidente è Federico Caracciolo designato dal Ministro della Cultura insieme ai riconfermati Silvia Caporali e Pietro Speranzoni come membri effettivi, e Federica Bedoni e Bernardo Fascia come membri supplenti. Il Collegio dei Revisori rimarrà in carica tre anni. Come da normativa in vigore, non sono previsti compensi per il Presidente della Fondazione e il Consiglio di Amministrazione, la cui partecipazione è a carattere onorifico.

(11 ottobre 2024)

