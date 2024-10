Grandezze & Meraviglie a Vignola. Il 2 ottobre “Quintet. Mozart & Beethoven”

Mercoledì 2 ottobre alle 21 Grandezze & Meraviglie porta nella Rocca di Vignola Mozart e Beethoven, con due fulgidi esempi di musica cameristica, i quintetti per fortepiano e fiati, composizioni uniche del periodo cosiddetto Classico per la scelta degli strumenti. Mozart definì il suo quintetto, eseguito per la prima volta nel 1784, come “la cosa migliore che avesse mai scritto”. Beethoven, ispirato da Mozart, compose il suo quintetto tra il 1796 e il 1798; venne eseguito per la prima volta nel 1797, dedicato al principe Schwarzenberg. Questi capolavori, eseguiti per la prima volta dagli stessi compositori al fortepiano, offrono uno sguardo affascinante sulla creatività musicale del loro tempo mettendo in luce l’originalità e la maestria dei due giganti della musica classica. A eseguirli è l’Ensemble Fortepiano con Michele Bolla, tastiera storica, Paolo Faldi, oboe, Luca Lucchetta, clarinetto, Elisa Bognetti, corno e Stefano Sopranzi, fagotto.

La prima esecuzione del brano di Mozart (K 452) ebbe luogo due giorni dopo la composizione al Burgtheater di Vienna, con l’autore stesso al fortepiano. La composizione, strutturata in tre movimenti, segue la forma-sonata, culminando in un brillante rondò finale, un esempio perfetto dell’eleganza e dell’ingegno mozartiano, combinando il fortepiano con un ensemble di strumenti a fiato in modo innovativo e armonioso. Il Quintetto in mi bemolle maggiore di Beethoven (op. 16) è a sua volta una delle opere più riuscite del suo primo periodo creativo. Si narra che, ispirato dal quintetto di Mozart, volesse emularne la formazione strumentale. Fu eseguito per la prima volta il 6 aprile 1797 a Vienna, durante una serata a casa del violinista Ignaz Schuppanzigh, un grande sostenitore della sua musica. Il pezzo è caratterizzato da una ricchezza melodica e una profondità espressiva che preannunciano le grandi opere del compositore. Entrambi i quintetti non solo esemplificano le capacità compositive dei due grandi compositori, ma anche la loro abilità nel combinare il fortepiano con i fiati in un dialogo musicale che esplora nuovi territori espressivi.

Ensemble Fortepiano nasce dall’incontro di cinque musicisti di fama internazionale, uniti dalla passione per la musica da camera e dalla dedizione alla prassi esecutiva storicamente informata. Ogni membro dell’ensemble porta con sé un’esperienza consolidata nei principali contesti concertistici europei e una profonda conoscenza degli strumenti d’epoca, con l’obiettivo di offrire un’interpretazione autentica e ricca di sfumature delle opere di Mozart e Beethoven. Sono tutti professionisti solisti con esperienza in grandi istituzioni musicali italiane ed europee.

Informazioni: www.grandezzemeraviglie.it | info@grandezzemeraviglie.it | tlf (+39) 059 214333 | (+39) 345 8450413.

Mercoledì 2 ottobre, ore 21

VIGNOLA, Rocca, Sala dei Contrari

QUINTET: MOZART & BEETHOVEN

Per fiati e fortepiano

Fortepiano Ensemble

(1 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata