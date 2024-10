“Modena Patrimonio Mondiale”, oltre 26 milioni di contatti in pochi mesi

Oltre 26 milioni di contatti, da febbraio ad agosto, per “Modena patrimonio mondiale”, il nuovo brand turistico “Modena patrimonio mondiale”, on line da febbraio, che mette al centro il sito Unesco con la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande, dal 1997 nel Patrimonio mondiale dell’umanità, e il riconoscimento ottenuto nel 2021 di Città creativa Unesco per le Media arts, unica tra le città italiane, come forte elemento identitario per Modena come destinazione turistica.

A trainare l’interesse per Modena come meta artistica e culturale, la campagna digitale di promozione “Be Part Of It” (Diventane parte) che racconta e valorizza il Duomo, la Ghirlandina e piazza Grande e che è stata diffusa dall’inizio di luglio sulle principali piattaforme digitali nazionali, dai canali social a quelli video. Alla fine di agosto la campagna aveva raggiunto oltre 26 milioni di utenti con 94 milioni di contenuti visualizzati e video visualizzati più di sei milioni di volte, oltre a quasi mezzo milione di clic. Quasi 37 mila persone hanno approfondito l’offerta turistica proposta dal sito visitmodena.it e ci sono stati circa mille clic solo sul pulsante di prenotazione per il pacchetto weekend a Modena in occasione di “Modena patrimonio mondiale in festa”.

Il messaggio di “Be Part Of It” è un richiamo a partecipare alla bellezza artistica di Modena, trovarsi di fronte a tanta bellezza e armonia, infatti, non può che far nascere il desiderio di prendere parte a un così grande disegno. Ancora di più, esprime la promessa che la bellezza di Modena e del suo patrimonio conquisteranno l’osservatore, al punto da “entrargli dentro”.

Il gioco part/art, sottolineato cromaticamente nelle immagini della campagna, racconta il processo di osmosi tra l’osservatore e il monumento Unesco che si realizza con la tecnica del camouflage tipica del bodypainting che, in questo caso, porta i soggetti protagonisti a diventare letteralmente “parte” del patrimonio artistico della città, dove l’arte (la “pittura su corpo” appunto) racconta l’arte (il Patrimonio).

Diffusa a partire da luglio dai motori di ricerca ai tool di marketing di viaggio, la campagna ha raggiunto

La campagna “Be Part Of It” è coordinata dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena, in collaborazione con i Musei del Duomo e del Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico, ed è stata ideata e realizzata insieme dalle agenzie Integra Solutions e Studiowiki Brand & Land con la bodypainter Federica Cavicchio, nell’ambito dell’azione di promozione turistica di Modena Patrimonio Mondiale che proseguirà fino a ottobre 2025.

(1 ottobre 2024)

