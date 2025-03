All’ex Albergo Diurno, “Il Paradiso dell’Acqua Calda”

Appuntamento con la storia dell’ex-Albergo Diurno di Modena che, domenica 9 marzo, aprirà le sue porte gratuitamente al pubblico per la visita guidata teatralizzata dal titolo “Il Paradiso dell’acqua calda”. Un’esperienza immersiva e coinvolgente che offrirà ai visitatori l’opportunità di un viaggio tra passato e presente, per riscoprire uno spazio pubblico che, a partire dal 1933, ha offerto ai cittadini l’esclusivo comfort dell’acqua calda direttamente dai rubinetti.

La visita è organizzata in due turni, alle 15.30 e alle 17.30, per gruppi di massimo 25 persone a turno. Per poter partecipare è necessario prenotarsi sul sito di Visitmodena o presso lo Iat – Ufficio informazione e accoglienza turistica di Modena in piazza Grande 14. Il ritrovo dei partecipanti è 10 minuti prima dell’inizio della visita, all’ingresso del Nuovo Diurno, scendendo le scale da piazza Mazzini.

Tra racconti e suggestioni teatrali, i partecipanti alla visita potranno immaginare di immergersi nelle acque di Mutina, di acconciarsi i capelli alla moda del tempo nel salone di Euterpe o di trovare il tonico perfetto per illuminare il proprio futuro. Il pubblico sarà accompagnato nel percorso da una guida di Archeosistemi, che arricchirà l’esperienza con approfondimenti storici e curiosità sull’ex-Albergo Diurno. La visita guidata teatralizzata è a cura di Supernova K. Un’occasione unica, tra storia e teatro, per riscoprire il fascino di un luogo simbolo della città.

Informazioni: Iat – Ufficio informazione e accoglienza turistica, Piazza Grande 14, tel. 059 2032660.

(8 marzo 2025)

