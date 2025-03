“A Casa di Mrs. Rose Bear” dove il libro prende vita. Una mostra

di Redazione Modena

Entrare dentro le pagine di un libro che prende forma e vita, raccontando una storia. Quella della verde campagna inglese, del sud della radura, dove la vita scorre tranquilla, ma non per questo priva di avventure. Come quelle che vive Mrs. Rose Bear, l’orsetta britannica creata dalla penna di Luisa Menziani e adesso protagonista della mostra “A casa di Mrs. Rose Bear. Quando un libro prende forma e diventa un mondo”, allestita alla Sala del Leccio del Complesso San Paolo, in via Selmi 67, da sabato 8 marzo a domenica 6 aprile.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, è stata presentata in anteprima questa mattina, venerdì 7 marzo, in presenza dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, che ha sottolineato come la mostra rappresenti “un viaggio tra emozioni e creatività, per tutti e tutte, grazie all’immaginazione dell’autrice. Abbiamo accolto con piacere questa proposta – ha proseguito l’assessore – per ampliare ulteriormente la fruizione di uno spazio come il Complesso San Paolo, a tutte le fasce d’età, con un’attenzione particolare ai più giovani”. Presente anche la stessa scrittrice e docente Luisa Menziani che, insieme a un piccolo gruppo formato da studenti, artisti e pittori, composto da Niccolò Bisi, Lucia Ferrari, Giancarlo Cutini e Francesca Stermieri, ha curato il percorso di mostra.

Ispirato ai libri di Menziani “Un anno con Mrs. Rose Bear” (2022) e “Le dolci ricette di Mrs. Rose. Nuove avventure a Little Country” (2023), editi entrambi da Artestampa edizioni, il percorso di mostra è progettato per essere soprattutto un luogo di interazione emozionale dei visitatori, con oggetti, costruzioni, disegni, pannelli, che tracciano una mappa non solo della vita quotidiana di Mrs. Rose, ma anche dei sentimenti e delle emozioni. A essere suggerito, in particolare, è un movimento in “uscita” del visitatore, dai piccoli e intimi spazi domestici del cottage di Mrs. Rose (realizzato in miniatura dall’artista Lucia Ferrari) fino al grande villaggio, luogo della comunità.

Così, per esempio, in tre piccole stanze sono collocate la dispensa, l’armadio, la soffitta, tutte e tre fruibili dal visitatore secondo una doppia lettura, concreta e simbolica: la dispensa, infatti, è il luogo delle emozioni, l’armadio quello dei sogni e delle possibilità (Mrs. Rose non ripone solo gli abiti nel suo armadio, ma con questo vola e si sposta quando vuole e dove vuole), la soffitta il luogo dei ricordi. E poi ancora la cucina (con arredi veri), che è la stanza più grande, in quanto centro della casa, dove ci si riunisce; il salottino del tè, con due poltroncine in cui accomodarsi, e lo studio di Mr. Oswald (marito di Mrs. Rose) dipinto su tela. Il villaggio viene invece rappresentato tramite oggetti e ricostruzioni, come bus, la sede del giornale “Little Country Gazette” e perfino il piccolo cinema “Little star”, in cui vengono proiettati gli episodi del cartone animato dedicato all’orsetta.

Promossa dal Circolo modenese di scrittura e cultura autobiografica della Libera università dell’Autobiografia di Anghiari (AR), e sostenuta dalla Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, dall’editore e nella realizzazione dall’associazione culturale Ortocolto e da L’officina di Cèline di Sanremo, la mostra propone anche un ricco calendario eventi e laboratori per bambini, giovani e adulti sul tema del libro, della narrazione e del “saper fare” e “fare insieme”.

L’allestimento è visitabile a ingresso gratuito, con libero contributo, il martedì e mercoledì mattina (solo su prenotazione) e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, mentre da venerdì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Informazioni, prenotazioni e iscrizioni alle iniziative collegate sul sito comune.modena.it/vivere-modena/eventi/.

La mostra è aperta dall’8 marzo.

(8 marzo 2025)

