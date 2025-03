Si riasfaltano le corsie bus nei viali Martiri e Rimembranze. Sosta vietata

Da lunedì 10 marzo le corsie riservate agli autobus nei viali Martiri della Libertà e Rimembranze saranno interessate da interventi di riasfaltatura a cura dell’Amministrazione comunale. L’intervento, che avrà durata di qualche giorno, sarà effettuato con cantiere mobile e riguarderà tratti di corsia.

Per consentire i lavori e garantire il transito degli autobus sulla via, in corrispondenza del cantiere, sarà vietata la sosta, con rimozione, sui parcheggi a pettine tra la corsia di marcia veicolare e la corsia riservata ai bus oggetto di intervento. La circolazione sarà limitata a 30 chilometri orari.

(8 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata