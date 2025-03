Il Sindaco Mezzetti al presidio della comunità ucraina

di Redazione Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti si unirà domenica 2 marzo, al presidio indetto alle ore 17 dalla comunità ucraina in piazza Matteotti. A Modena, come in altre città d’Italia, sono previste manifestazioni dopo quanto accaduto nell’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky che è stato oggetto di attacchi politici e umiliazioni personali.

Mezzetti scenderà in piazza condividendo le parole contenute nell’appello che sta circolando in queste ore e chiama a una reazione immediata dell’Europa: “Questi attacchi non sono solo umilianti per l’Ucraina, ma rappresentano una minaccia per i valori fondamentali che uniscono le nazioni libere: il rispetto della democrazia, il diritto all’autodeterminazione e la pace”.

