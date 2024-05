Torna il Giugno Ravarinese, manifestazione all’undicesima edizione

di Redazione Modena

Torna, per l’undicesima edizione, il Giugno Ravarinese, con un ricco programma di concerti ed eventi adatto a soddisfare ogni tipo di esigenza. Organizzato da Pro Loco e con la collaborazione di altre realtà locali, la kermesse ravarinese quest’anno può vantare la presenza di due super ospiti che saliranno sul palco del Centro Sportivo di Ravarino, situato in via Maestra 179: Rita Pavone e Arisa. Rita Pavone si esibirà domenica 9 giugno alle 21.30, mentre Arisa incanterà il pubblico il giorno successivo, lunedì 10 giugno, sempre alle 21.30.

Qualche dato: Arisa ha già ricevuto 1.300 prenotazioni a più di due settimane dall’evento. Per riservare gli ultimi posti disponibili, si può chiamare il numero 351 3445868 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19, e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Lo stesso numero può essere utilizzato per prenotarsi ad altri quattro grandi concerti: sabato 8 giugno alle 21, il Campo Sportivo ospiterà il Pink Floyd Tribute Show; venerdì 21 giugno, alle 21.30 in piazza Aldo Moro a Rami di Ravarino, si esibiranno i Disco Club Paradiso; il giorno successivo, sabato 22 giugno, sempre alle 21:30 e nello stesso luogo, sarà la volta dei Nessuna Pretesa. A chiudere la serie di esibizioni sarà l’Orchestra Roberto Morselli, lunedì 24 giugno alle 21.30 in piazza Aldo Moro, seguita dallo spettacolo piromusicale di chiusura della manifestazione.

Ma il Giugno Ravarinese non è solo concerti. La kermesse prende il via il 31 maggio in Piazza Martiri con l’evento “Bufale Scientifiche”, una serata di divulgazione in cui Serena Giacomin e Luca Perri analizzeranno le fake news su clima e spazio a partire dalle 21 e anticipata dalla cena con borlenghi e tigelle vicino alla Piazza. Il primo giugno ritorna la RavaRun 5.30, una corsa di 5.30 chilometri attraverso il paese alle 5:30 del mattino, che conta già quasi 400 iscritti. Domenica 2 giugno sarà dedicata alla tradizionale Festa della Repubblica, con una serie di iniziative che dalle 9 fino a tarda sera renderanno Ravarino un punto di riferimento culturale per la celebrazione della giornata. Da non perdere la presenza di un convoglio di mezzi storici in piazza e, alle 12, il passaggio degli aerei storici con il tricolore.

Venerdì 7 giugno alle 21, in Piazza Martiri, si terrà il “Back to ’50”, con una pista da ballo per gli amanti dello swing. La “Camminata più Pazza”, organizzata dal Comitato Genitori, si svolgerà domenica 9 giugno al Campo Sportivo a partire dalle 15.30, con l’obbligo di indossare un abbigliamento stravagante e un premio per il costume più innovativo. Prenotazioni al 339 6633878. Grande attesa anche per la RavaLonga, un tour enogastronomico tra le eccellenze del paese, che si terrà sabato 15 giugno. È possibile prenotarsi sul sito www.giugno-ravarinese.com, dove è disponibile anche il programma completo.

“Siamo davvero entusiasti per questa undicesima edizione, che riesce ad unire la tradizionale locale con elementi di interesse nazionale. Il Giugno Ravarinese è pronto ad accogliere chiunque vorrà divertirsi trascorrendo del tempo in compagnia e all’insegna della musica e della socialità. Anche quest’anno premieremo le eccellenze del territorio con l’encomio Castelcrescente che assegneremo a tre figure virtuose del territorio insieme al presidente di Coldiretti Emilia-Romagna”, ha sottolineato il presidente di Pro Loco Ravarino, Maurizio Cremonini.

(25 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata