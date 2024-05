Modena, ancora modifiche alla viabilità per lavori

Lunedì 27 maggio un tratto in via del Mercato sarà percorribile solo a senso unico in direzione da via Canaletto Sud a via Toniolo per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione energetica a cura di CambiaMo nell’edificio “ex Stallini”. Le temporanee modifiche alla viabilità saranno pertanto in vigore in via del Mercato all’altezza di via Diena, ma sul lato opposto, dove si trova appunto l’edificio interessato dal cantiere.

Oltre all’istituzione di senso unico di circolazione stradale in corrispondenza dell’accantieramento, i lavori comporteranno la chiusura dei marciapiedi con delimitazione dell’area interessata dai lavori garantendo l’accesso a proprietà e attività laterali; divieto di sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori; limite massimo di velocità dei 30 km/h.

In via Diena, all’intersezione con via del Mercato, sarà obbligatoria la svolta a destra e apposita segnaletica in loco indicherà il percorso alternativo: via Del Mercato – via Massarenti – via Finzi – via Canaletto Sud.

(25 maggio 2024)

