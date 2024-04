Ikea Italia per la prima volta a Modena con un nuovo Plan & Order Point

IKEA Italia debutta a Modena con il primo Plan & Order Point della regione: uno spazio innovativo, dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti, con cui l’azienda punta ad essere sempre più vicina e accessibile, anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno.

Nel nuovo IKEA Plan & Order Point, che si sviluppa su una superficie di 60 metri quadri all’interno del centro commerciale Grandemilia, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per pianificare e arredare le diverse aree della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio IKEA for Business.

Qui i visitatori, con il supporto dei co-worker, potranno lasciarsi ispirare da una selezione di diverse proposte d’arredo per cucine e camere da letto, studiate per andare incontro ai gusti e alle esigenze della clientela modenese – amante dell’arte , dei motori e della buona cucina – e acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze: a domicilio o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione.

Con questa nuova apertura IKEA rafforza ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna, un ecosistema che oggi raggiunge oltre quattro milioni di visitatori all’anno, attraverso i tre negozi di Bologna, Rimini e Parma, cui si affianca il Distribution Center di Piacenza, uno dei più grandi centri logistici di IKEA in Europa, che serve i clienti italiani e 70 negozi in 16 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

(23 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata