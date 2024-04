Polizia Locale. Arrestato spacciatore di crack sui viali

Nella tarda serata di mercoledì 10 aprile in viale Muratori, un uomo che si spostava in bicicletta destando sospetti, è stato fermato durante l’attività di controllo serale che la Polizia locale di Modena svolge, anche in abiti civili, in riferimento a episodi di spaccio sui viali del parco delle Mura.

L’uomo, un cinquantenne di nazionalità nigeriana, è stato trovato in possesso di un centinaio di euro in contanti e diverse dosi di crack, droga sintetica confezionata in piccole palline termosaldate, di cui ha cercato di disfarsi quando ha capito di trovarsi davanti agli agenti della Polizia locale, tentando inoltre di opporre resistenza agli agenti e ingerendo alcune dosi di sostanza stupefacente, gesto che poi ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

La persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per resistenza e detenzione ai fini di spaccio; una volta identificato, si è accertato che, a suo carico, vi era anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, alla quale è stata quindi data esecuzione portando in carcere l’uomo.

(23 aprile 2024)

