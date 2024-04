Via alla gara per la tribuna del campo di Marzaglia

Nel campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena, verrà realizzata una nuova tribuna coperta che servirà entrambi i terreni di gioco dell’impianto, con una capienza fino a 480 spettatori, e la possibilità di ospitare le partite della squadra modenese di football americano. L’investimento ha un valore complessivo di un milione e 280 mila euro, finanziato dal Comune con un mutuo erogato dall’Istituto per il credito sportivo (bando “Sport Missione Comune 23”) ed è stata pubblicata la gara d’appalto europea con aggiudicazione che avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando cioè anche la qualità della proposta e non solo la componente finanziaria. Le offerte devono essere presentate entro le ore 13 di lunedì 6 maggio. Informazioni: www.comune.modena.it.

La struttura coperta sarà dotata di impianto fotovoltaico e di tecnologie applicate per il risparmio energetico, al piano terra verranno ricavati due spogliatoi per atleti, due per arbitri, servizi igienici, magazzini, depositi e locali tecnici.

Diversi gli interventi di miglioramento dell’impianto sportivo inseriti nel bando di gara: dai nuovi sottoservizi (adduzione idrica, elettrica e scarichi delle fognature), alla pavimentazione dei percorsi di accesso di pubblico e atleti, con percorsi fruibili anche da persone diversamente abili, fino alle reti di delimitazione della struttura. Dal momento dell’aggiudicazione, i lavori dovranno essere conclusi in 500 giorni.

(23 aprile 2024)

