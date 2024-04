Basse temperature, si può riaccendere il riscaldamento

Con le temperature sensibilmente al di sotto della media stagionale, a Modena è possibile riaccendere gli impianti di riscaldamento, almeno fino a domenica 28 aprile, nonostante il periodo di accensione sia terminato già da alcuni giorni, il 15 aprile.

Il Comune di Modena, infatti, ha emesso un’ordinanza che autorizza ad accendere i termosifoni nelle abitazioni e in tutte le categorie di edifici ma solo per un massimo di sei ore al giorno, limitando l’accensione alle ore più fredde, e senza superare i 19 gradi di temperatura. I sindaci hanno la facoltà (prevista dal Dpr 74 del 2013) di ampliare o ridurre il normale periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento in caso di condizioni meteo che giustifichino la deroga.

A inizio della stagione invernale, per esempio, è stato fatto per il motivo opposto: le temperature erano ancora miti e, per ragioni ambientali e di risparmio energetico, l’accensione venne posticipata al 22 ottobre.

(22 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata