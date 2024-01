Storie e avventure legate alla Ghirlandina nelle visite guidate a tema

Racconta i quasi mille anni di vita della Ghirlandina la visita guidata “Storrie, storie di torri. Avventure e disavventure degli edifici più arditi del mondo” in programma sabato 27 gennaio alle 18. La visita, organizzata dal Comune di Modena, servizio di Promozione della città e turismo con Ar/s Archeosistemi, è aperta a un gruppo di 25 persone, su prenotazione dal sito visitmodena.it oppure allo Iat, Ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Grande 14 (per informazioni: 059 203 2660). Il ritrovo dei partecipanti è alla biglietteria della Ghirlandina alle 17,45, la visita inizia alle 18 e dura circa 45 minuti.

Ogni torre è unica e irripetibile, ha un suo temperamento, un suo passato, un suo presente e un futuro che dipende da come reagisce ai rintocchi del tempo. La Ghirlandina, la torre che i modenesi hanno battezzato con un nome così affettuoso e che deriva dalle balaustre di marmo che ne incoronano la guglia “leggiadre come ghirlande”, è sicuramente bella, accattivante e incanta al primo sguardo: nel corso della visita si potranno scoprire anche le prodezze delle sue pietre, il fato che ha sfidato e ancora sfida, i quasi mille anni di avventure e sventure che ha attraversato per giungere a noi.

Il biglietto d’ingresso in Ghirlandina costa 3 euro, ridotto 2 euro per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone, ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, insegnanti che accompagnano classi, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche.

(26 gennaio 2024)

