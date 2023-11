Scrive Il Foglio che “L’Italia sarà penultima in Eurozona per crescita del pil e prima per crescita del debito. Bruxelles passa al setaccio le ipotesi ottimistiche e irrealistiche della manovra, con riflessi preoccupanti per l’Italia sul nuovo Patto di stabilità”.

“Tra il PIL stagnante, le cui previsioni di crescita sono riviste al ribasso, e la continua crescita del Debito Pubblico, tra i più alti dei Paesi OCSE, aumentano le perplessità sulle politiche economiche del Governo Meloni”, lo scrive un comunicato di Italia Liberale Popolare sulla pagina Facebook della formazione politica.

“Assenza di Riforme Strutturali, misure transitorie, inutili e costosi bonus una tantum e la dimenticanza continua e costante del Ceto Medio che diminuisce costantemente capacità di spesa e possibilità di investimenti di più di 10 milioni di italiani, la situazione è molto preoccupante” continua il post, “Il Paese ha bisogno di coraggio e concretezza”.

(19 novembre 2023)

