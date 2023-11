Lo colpisce al volto con un ferro da stiro: denunciato dai Carabinieri 

Si era accordato con un suo conoscente per prendere in affitto la sua abitazione, il 58enne che avrebbe dovuto dargli in affitto la casa, avvisava la vittima che se avesse voluto prendere in locazione l’immobile, avrebbe dovuto corrispondergli a titolo di anticipo la somma di mille euro, cifra che il potenziale affittuario non era intenzionata a corrispondere alcuna somma di denaro in quanto avrebbe voluto prima visionare la casa in questione.

Al diniego, il 58enne si dirigeva presso la sua autovettura, e dopo aver preso un ferro da stiro dall’abitacolo, si dirigeva verso il 62enne e all’improvviso lo colpiva alla testa lasciandolo svenuto a terra privo di sensi. La vittima veniva soccorsa da alcuni passanti che chiamavano nell’immediato i sanitari del 118, i quali dopo averlo trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano per le cure del caso, lo dimettevano con una prognosi di 7 giorni.

Con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Castellarano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un uomo di 58 anni residente a Sassuolo.

I fatti risalgono al 19 agosto scorso intorno a mezzogiorno.

(19 novembre 2023)

